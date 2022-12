Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nubia zal op tweede kerstdag de nieuwste RedMagic gaming telefoon lanceren.

De RedMagic 8 Pro wordt op 26 december 2022 officieel onthuld in China. Het ZTE-bedrijf kondigde de datum enkele dagen geleden al aan, maar nu hebben we ook een coupld met afbeeldingen, dankzij een lek op Twitter.

Volgens online leaker Abhishek Yadav zal de telefoon er heel anders uitzien dan zijn voorgangers, met een display aan de voorkant dat niet wordt bezoedeld door een camera-inkeping. Bovendien zal het bijna edge-to-edge zijn, met nauwelijks een bezel in zicht.

Eerdere lekken suggereren dat er mogelijk meer dan één RedMagic 8 Pro-modellen zijn, met een vermelding op de TENAA-website die een paar apparaten met 5.000mAh- en 6.000mAh-batterijen laat zien. Of dit betekent dat we een standaard RedMagic 8 krijgen naast de Pro(zoals bij eerdere generaties) moet nog blijken.

De Pro werd onlangs ook gecertificeerd door China's regelgevende instantie voor communicatie (3C), waaruit bleek dat hij met 165W snelladen wordt geleverd.

Er is nog niets bekend over andere specificaties, maar men denkt dat beide modellen zullen worden uitgerust met de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 processor.

We wachten op meer nieuws over de RedMagic 8 Pro (en elke andere variant), wat niet lang meer zal duren gezien de lanceerdatum.

Geschreven door Rik Henderson.