ZTE kondigt de nubia Z50 line-up aan op 15 december

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Telefoonmaker ZTE heeft bevestigd dat het op 15 december de nubia Z50 line-up zal aankondigen en één toestel zal een nogal interessante camera hebben.

ZTE bevestigde de nieuwe aankomende line-up via een Weibo-post waarin ook werd opgemerkt dat ten minste één telefoon een nieuwe aangepaste camera zal hebben met een 35mm-equivalente brandpuntsafstand. Echter, terwijl ZTE melding maakte van een 1-inch sensor, klinkt het alsof er een kleine woordspeling aan de gang is.

In plaats van daadwerkelijk een 1-inch sensor te hebben, klinkt het alsof het toestel iets zal hebben dat evenveel licht kan opvangen als een sensor, terwijl het ook in staat is om een supersnelle opname te maken. Dat is de theorie die GSM Arena nu naar voren brengt en wij zijn geneigd het daarmee eens te zijn.

Dat is alles wat ZTE op dit moment zegt, maar er is hoop dat het bedrijf tussen nu en de onthulling op 15 december meer informatie zal geven. Dat betekent dat we misschien binnen een dag of zo iets horen, dus fingers crossed.

Het merk ZTE is de afgelopen jaren een beetje stil geweest, mede dankzij een heel nieuw managementteam dat werd aangesteld na een miljardenboete van 2018 over gebroken handelsembargo's.

Geschreven door Oliver Haslam.