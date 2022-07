Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de lancering in China eerder deze maand, is de RedMagic 7S Pro nu ook internationaal gelanceerd.

Het ontwerp van de telefoon is vergelijkbaar met dat van de RedMagic 7 Pro, maar met extra kleuropties.

De spannendste daarvan is de "Mercury"-kleur, een zilverkleurig ontwerp met transparante elementen. Dit staat in contrast met de gebruikelijke rode en zwarte kleurstellingen van het merk.

De RedMagic 7S Pro is een van de eerste gaming telefoons die op de markt komt met Qualcomm's vlaggenschip Snapdragon 8+ Gen 1 processor.

Deze nieuwe SoC, samen met Nubia's Red Core 1 gaming chip, belooft een toename van 10 procent in CPU en GPU prestaties met een 30 procent lager stroomverbruik.

Dit betekent dat je langer en op hogere instellingen kunt gamen dan met de vorige modellen.

Ingebouwde actieve koeling (met een RGB-ventilator op de transparante modellen) zorgt ervoor dat je zelden last hebt van throttling, en dat je elk laatste beetje prestatie uit de processor kunt persen.

Zoals gebruikelijk is deze telefoon voorzien van capacitive-touch schoudertriggers, om je een voorsprong te geven bij FPS-titels.

Je krijgt ook een ononderbroken game-ervaring op volledig scherm, dankzij het gebruik van een selfiecamera onder het scherm.

Dit scherm is een 6,8-inch FHD AMOLED met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, ogenschijnlijk hetzelfde paneel als zijn voorganger.

Voor stroom hebben we een 5.000 mAh dual-cell batterij met een 65W lader meegeleverd in de doos.

De RedMagic 7S Pro International-versie is beschikbaar in drie configuraties en zal vanaf 2 augustus beschikbaar zijn voor pre-order, met open verkoop volgend op 9 augustus 2022.

De prijzen zijn als volgt:

RedMagic 7S Pro Mercury met 18GB RAM + 512GB opslag voor $899 - €949 - £809

RedMagic 7S Pro Supernova met 18 GB RAM + 512 GB opslag voor $899 - €949 - £809

RedMagic 7S Pro Obsidian met 12 GB RAM + 256 GB opslagruimte voor $ 729 - € 779 - £ 669

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Rik Henderson.