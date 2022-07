Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De RedMagic 7S en 7S Pro gaming telefoons zijn aangekondigd in China, met een wereldwijde lancering van het Pro-model te volgen op 26 juli.

De RedMagic 7S Pro is uitgerust met de Snapdragon 8+ Gen 1-chipset met Nubia's speciale gamingchip, de Red Core 1.

Het beschikt over een geüpgrade ICE 10.0-koelsysteem en de eigen Magic Frame-stabilisatietechnologie van het merk.

Ook de schoudertriggers hebben een upgrade gekregen (ten opzichte van de 7 Pro) met snellere reactietijden (520Hz in plaats van 500Hz). Het scherm is 6,8-inch, FHD+ en maakt gebruik van AMOLED-paneeltechnologie.

De telefoon werkt op een 5.000mAh dual-cell batterij met 135W bekabelde snellaad mogelijkheden.

We hebben nog geen details over de specificaties van de standaard RedMagic 7S, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze buiten China zal worden uitgebracht.

Naast modellen in donkere nacht, deuterium transparante schaduw, en zilveren vleugel kleurstellingen, zal een speciale Bumblebee Transformers editie 7S Pro beschikbaar zijn die wordt geleverd met een verzameling van thema goodies.

De RedMagic 7S Pro begint bij 5199 Chinese yuan (ongeveer £650). Wij brengen u meer wanneer de telefoon later deze maand wereldwijd wordt gelanceerd.

Geschreven door Rik Henderson.