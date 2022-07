Uitgelekte beelden tonen de RedMagic 7S Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn foto's uitgelekt die het ontwerp laten zien van de aankomende RedMagic 7S Pro gaming telefoon, met een ontwerp dat niet verrassend veel weg heeft van de huidige RedMagic 7 Pro.

Net als die telefoon heeft hij een centrale camera-eenheid met drie lenzen en een flitser, hoewel de vorm van de telefoon nog minder rond en meer metaalachtig lijkt te zijn geworden.

De achterkant van de telefoon heeft een nieuwe look die enkele van zijn chiquere componenten benadrukt, waaronder een selfie-camera onder het scherm, die al te zien was op de RedMagic 7 Pro.

Je kunt ook gemakkelijk de terugkeer van de uitstekende schouderknoppen van de telefoon zien, die het gemakkelijk maken om games te spelen met complexere besturingsschema's, en met name shooters, zonder afbreuk te doen aan je vermogen om te concurreren.

Er is ook nog steeds een actief koelsysteem, met een zichtbare ventilator die is voorzien van RGB-verlichting, dus er wordt duidelijk niet bezuinigd op de laatste generatie RedMagic-telefoon, die zelf ook nog maar vrij recent is.

De processor zal ook een lichte upgrade krijgen - de oudere 7 Pro draaide op de bleeding-edge Snapdragon 8 Gen 1, die een boost krijgt tot een Snapdragon 8+ Gen 1 - kleine winst, maar nog een verandering die ervoor zorgt dat de nieuwe telefoon een vlaggenschip moet zijn.

We zullen moeten wachten op de officiële bevestiging van alle specificaties, en inderdaad een echte onthulling, met beide ziet er uit deze beelden alsof ze binnenkort zou kunnen verschijnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.