(Pocket-lint) - Na de lancering in China heeft ZTE haar nieuwste topklasse vlaggenschip telefoon nu wereldwijd beschikbaar gemaakt. En net als de vorige versies heeft hij een aantal innovatieve functies en een scherpe prijs.

De telefoon is vanaf 21 juni te koop, met pre-orders vanaf vandaag en een prijs van $799 in de VS, £709 in het VK en €829 in Europa.

Het is een telefoon uitgerust met een heleboel specs die voorspelbaar aanwezig zijn in elke high-end Android-telefoon. Dat betekent een Snapdragon 8 Gen 1-processor en een groot AMOLED-scherm met ondersteuning voor 10 bit kleurdiepte, 120 Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1500 nits.

Dat vertelt echter niet het hele verhaal. Het display verbergt de selfiecamera erachter met behulp van de nieuwste UDC Pro-technologie van het bedrijf, die een klein, trasparant deel van het display over de bovenkant van de selfie-lens plaatst, waardoor deze vrijwel onzichtbaar wordt.

Dit betekent - op zijn beurt - een schermoppervlak dat volledig vrij is van inkepingen en onderbrekingen, met zeer slanke bezels rond de buitenkant.

Een ander hoogtepunt is het drievoudige camerasysteem aan de achterzijde, dat bestaat uit drie 64-megapixelsensoren in de primaire, ultrabrede en periscoop-zoommodules. De laatste beschikt over 3,5x optische zoom en wat ZTE 'Steadicam-level' stabilsatie noemt, een combinatie van OIS en EIS.

Er zit een 5000mAh batterij in die snel kan worden opgeladen, dankzij ZTE's 65W snellaadtechnologie.

De telefoon is wereldwijd verkrijgbaar in twee varianten: 8GB/128GB en 12GB/256GB, beide met UFS 3.1-opslag en LPDDR5 RAM voor snelle lees-/schrijfsnelheden.

Hij gaat op 21 juni in de verkoop. Zoals gezegd begint de prijs bij $799/€829/£709 voor het model met de kleinste opslagruimte, of $899/€949/£809 voor de variant met de grootste opslagruimte/ RAM.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Rik Henderson.