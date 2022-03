Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ZTE heeft vier handsets aangekondigd in de Blade V40-serie: de ZTE Blade V40, V40 5G, V40 Pro en V40 Vita.

De telefoons werden onthuld tijdens het Mobile World Congress in Barcelona en bieden elk iets anders.

De headliner - de ZTE Blade V40 5G - heeft een 5G-antenne en draait op een 7nm octa-core 5G-processor.

De ZTE Blade V40 Pro wordt geleverd met een 6,67-inch AMOLED-display en een camera in een "double-ring"-ontwerp. De batterij van 5.100 mAh ondersteunt snel opladen van 65 W. De kleur van de kast heeft een "magische kleurverloop", die in het licht van blauw naar roze verschuift.

De standaard ZTE Blade V40 wordt ook geleverd met een 6,67-inch scherm (Full HD+). Er is een triple-lens 48-megapixel camera aan de achterzijde, met een 8-megapixel snapper onder een perforatie-uitsparing aan de voorzijde.

Ten slotte is de ZTE Blade V40 Vita de meest budgetvriendelijke optie, met een 6,745-inch HD + -scherm met een inkeping in water. De headline-functie is echter de 6.000 mAh-batterij. Het is ontworpen voor "superlange service". Er is ook 22,5 W snelladen aan boord.

De prijzen voor elke telefoon in de ZTE Blade V40-serie zijn nog niet bekend. De toestellen zijn vanaf april verkrijgbaar.

Geschreven door Rik Henderson.