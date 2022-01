Red Magic 7 verschijnt op certificerings- en benchmarksites

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nubia's gaming-arm - Red Magic - heeft misschien pas onlangs zijn meest recente smartphone gelanceerd, maar dat heeft het er schijnbaar niet van weerhouden om het in de zeer nabije toekomst te willen vervangen.

Online bewijs suggereert dat het bedrijf een lancering voorbereidt voor zijn volgende vlaggenschip, de Red Magic 7, waarbij de telefoon is verschenen op TENAA (een Chinese certificeringssite) en Geekbench (een populaire benchmarking-tool).

Deze lekken duiden op een telefoon die - zoals gebruikelijk - wordt aangedreven door de nieuwste, krachtigste Snapdragon-processor. In dit geval is dat de Snapdragon 8 Gen 1 , die voor veel fabrikanten het vlaggenschipplatform van 2022 zal zijn.

Geekbench-lekken zijn moeilijk te verifiëren, maar aangezien de telefoon ook op een certificeringssite is opgedoken, is het vrijwel zeker dat de telefoon in de komende maanden zal worden gelanceerd.

Als we de lekken serieus willen nemen, verwachten we een telefoon met maar liefst 18 GB RAM en tot 512 GB opslag, met andere RAM/opslag-varianten beschikbaar. Er wordt ook beweerd dat het direct uit de doos met Android 12 wordt gelanceerd.

Er wordt ook aangegeven dat de Red Magic 7 een 64-megapixel primaire camera en 8-megapixel selfie-camera zal hebben, plus een groot 6,8-inch OLED-scherm met volledige HD + resolutie.

Omdat het een gaming-telefoon is, zal het vrijwel zeker een paneel met hoge verversingssnelheid hebben met een snelle, latentievrije aanraakrespons en extra schouderknoppen.

Hoewel er geen afbeeldingen zijn die bij dit lek passen, lijkt de telefoon waarschijnlijk veel op de Red Magic 6S-reeks die in september werd gelanceerd. Het is een look die de afgelopen twee jaar niet veel is veranderd.

Er is nog geen officieel woord aan de telefoon. Dus voor nu, neem deze lekken zoals ze zijn. Gezien de historisch snelle churn-tijden van Red Magic, zou het echter niet zo verwonderlijk zijn om een Red Magic 7-model te zien gelanceerd slechts vier jaar na de eerste generatie.

Geschreven door Cam Bunton.