RedMagic 6S Pro is officieel, met transparante achterkant, RGB-ventilator en Snapdragon 888 Plus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nubias gaming-arm - RedMagic - heeft een nieuwe versie van zijn topgamingtelefoon aangekondigd. Net als de RedMagic 6 Pro ervoor, wordt hij geleverd met een hele reeks verrukkelijke specificaties.

Voor het grootste deel lijkt de 6S Pro erg op de 6 Pro, maar er zijn enkele subtiele en enkele niet-zo-subtiele veranderingen geweest.

Voornamelijk: het wordt aangedreven door de bijgewerkte Snapdragon 888 Plus- processor. Qualcomm verklaarde dat dit platform een prestatieverbetering van 20 procent geeft ten opzichte van de eerste SD888-processor.

Een van de coolste nieuwe functies (pun-intent) is het transparante gedeelte aan de achterkant waarmee je de RGB-koelventilator binnenin kunt zien. Dus als hij aan is, kun je hem zien wegdraaien terwijl hij ook knippert en verschillende kleuren ademt door zijn kleine kleurrijke LEDs.

De ventilator is niet alleen in het oog springend, maar ook gecombineerd met Phase Change Materials (PCM) om de telefoon koel te houden. Dat betekent dat het zijn prestaties op een echt hoog niveau moet kunnen houden zonder oververhitting.

Er zit ook een grote dampkamer achter het moederbord, die weer helpt om de warmte van de componenten af te voeren en ze snel te laten werken.

Net als de 6 Pro die ervoor kwam, heeft de 6S Pro een fullHD 6,8-inch AMOLED-scherm dat een verversingsfrequentie tot 165 Hz kan bereiken en met aanraaksampling-snelheden tot een duizelingwekkende 720 Hz.

Naast de krachtige processor is de telefoon uitgerust met maximaal 18 GB LPDDR5 RAM en 512 GB UFS 3.1-opslag. Dat betekent dat er niet alleen veel opslagruimte en geheugen is, maar ook snel.

Voeg dat toe aan een 5050mAh-batterij en je hebt een telefoon die je intense gamesessies moet bijhouden, zelfs als ze tot laat in de nacht duren. Bovendien zal het internationale model dat naar de meeste markten wordt verzonden, 66 W snel opladen en uw lege batterij in iets meer dan een uur vullen.

De 6S Pro heeft ook een toewijsbaar touchpad-gebied aan de achterkant, een M-toets genaamd, evenals de gebruikelijke schoudertriggerknoppen die zelf zijn geüpgraded met een nog snellere 450Hz-aanraaksamplefrequentie.

Het heeft cameras, maar het voelt heel erg als een after. Het is uw standaardset van drie lenzen, inclusief de primaire 64-megapixelcamera, 8-megapixel ultragroothoeklens en 2-megapixel macro met lage resolutie.

Zoals altijd is een van de grootste redenen waarom het vlaggenschip van RedMagic aantrekkelijk is, de prijs. De ultra high-end specificaties komen niet met een premium prijskaartje. De RedMagic 6S Pro is vanaf 27 september verkrijgbaar en kost slechts £ 519 in het VK, of $ 599/€ 599 in de VS/Europa .