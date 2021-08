RedMagic 6S Pro binnenkort gelanceerd met Snapdragon 888 Plus en 120W snelladen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nubias volgende gaming-telefoon is verschenen op de Chinese CCC-certificeringswebsite op weg naar officiële lancering, wat suggereert dat het in de nabije toekomst zal worden aangekondigd.

De telefoon wordt naar verwachting de Red Magic 6S genoemd en wordt geleverd met een Pro-variant met 120 W snel opladen, terwijl de serie vrijwel zeker zal worden aangedreven door de nieuwste Snapdragon-processor van het hoogste niveau. Die processor is in het bijzonder de Snapdragon 888 Plus.

Het nieuws over de volgende generatie Red Magic-telefoon werd voor het eerst gedeeld door Digital Chat Station op Weibo , een frequente bron van informatie wanneer het de Chinese certificeringssites bereikt.

Afgezien van de processor, weten we niet zeker welke andere nieuwe functies de geüpgradede modellen zullen hebben. Maar aangezien de twee naar verwachting S-specificaties zullen zijn op de vorige Red Magic 6 en Red Magic 6 Pro, zal er waarschijnlijk geen enorm verschil zijn.

We hebben de Red Magic 6 eerder in het jaar beoordeeld en vonden dat hij veel waar voor zijn geld bood, gezien de specificaties en aangeboden prestaties.

Het enige echte sterke probleem - we voelden destijds - was de software, waardoor de serie afwijkt van de standaardversie die werd aangeboden in eerdere Red Magic-generaties.

Maar als de 6S en 6S Pro daarop volgen, zullen we zeker enkele van de krachtigste telefoons zien die beschikbaar zijn in hun prijsklasse, perfect voor lange, intense gamesessies.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 19 August 2021