Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ZTEA heeft een nieuwe telefoon gelanceerd met een camera onder het scherm. De ZTE Axon 30 genaamd, is nu beschikbaar in China en zal later wereldwijd worden uitgebracht. Van wat we kunnen zien, is de ZTE Axon 30 een stap lager dan de ZTE Axon 30 Ultra en ZTE Axon 30 Pro, die beide in april debuteerden.

De nieuwe telefoon heeft een Snapdragon 870-chipset, 8 GB of 12 GB RAM en 128 GB of 256 GB aan opslagruimte. De telefoons van ZTE van afgelopen voorjaar hebben echter een Snapdragon 888-chipset en met name de ZTE Axon 30 Ultra wordt geleverd met maximaal 16 GB RAM en 1 TB opslagruimte. Een ander groot verschil tussen de telefoons komt neer op cameras. Terwijl ze alle drie 16 megapixel frontschieters hebben, plaatst de ZTE Axon 30 zijn camera onder het scherm.

De ZTE Axon 30 plaatst zijn camera op het scherm in een 6,9-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en een aanraakfrequentie van 360 Hz. (De andere twee telefoons gebruiken een front-fracing camera.) Wat betreft de cameras aan de achterkant, er is een triple array aan de achterkant van de ZTE Axon 30. Het bestaat uit een 64-megapixel f/1.8 hoofdcamera , 8 megapixel ultragroothoeklens met een gezichtsveld van 120 graden en een 5 megapixel macrocamera naast een 2 megapixel dieptesensor.

ZTE heeft nog geen prijs- of releasedatum van de Axon 30 aangekondigd voor de VS en het VK, maar in het persbericht staat dat er binnenkort een "globale versie komt".

Ruimtetoerisme, Ring en OnePlus Nord 2 - Pocket-lint Podcast 113 Door Rik Henderson · 28 juli 2021