(Pocket-lint) - Er is veel gepraat over cameras onder het scherm - vanSamsungs UPC tot Xiaomis vermeende onderzoek naar de technologie - maar het is ZTE die daar een grote voorsprong heeft op het peloton.

De ZTE Axon 20 werd eind 2020 gelanceerd, nu wordt de Axon 30-update verwacht op 27 juli - als gelekte berichten op Weibo, de Chinese sociale-mediasite, een indicatie zijn.

Niet te verwarren met de Axon 30 Ultra 5G - die bij aankomst in het midden van 2020 en niet voorzien van een onder-scherm camera - de Axon 30 ziet er heel anders dan dat model.

Hier vertoont de inkomende handset echter duidelijk geen camera met een perforatiegat of een inkeping aan de voorkant. De grootste vraag is daarom of dit dezelfde technologie onder het display is als in de 2020 – of dat het een nieuwe en bijgewerkte vorm is.

ZTE heeft ook officieel wat informatie over de handset geplaagd en bevestigt in een bericht dat het scherm – vermoedelijk een 6,92-inch OLED-paneel – 100 procent van het DCI-P3-kleurengamma zal beslaan, in staat om 10,7 miljard kleuren weer te geven.

Zoals je kunt zien in de afbeelding bovenaan, is de achterkant van de camera-opstelling van de telefoon interessant. Men denkt dat dit een 64-megapixel hoofdcamera bovenaan is, een 8-megapixel groothoeklens onderaan, geflankeerd door twee sensoren met een lagere resolutie - een 5-megapixel en een 2-megapixel - die hoogstwaarschijnlijk macro en diepte zullen dienen voelende mogelijkheden.

Dat is de samenvatting van wat we nu weten. We zullen zien hoeveel meer informatie naar boven komt vóór de lanceringsdatum van 27 juli in China, wanneer we meer informatie kunnen brengen over die technologie onder het scherm.

