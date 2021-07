Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jarenlang hebben smartphonefabrikanten talloze manieren geprobeerd om een echt edge-to-edge display te creëren. Het uiteindelijke doel is om een smartphone te hebben met een scherm dat zonder onderbreking tot aan alle vier de randen van het frame reikt.

Het enige probleem was de behoefte aan een selfiecamera. Dat moet onvermijdelijk ergens worden neergezet, en we hebben een aantal inventieve methoden gezien die proberen het te verbergen, het minder hinderlijk te maken, of op zijn minst de visuele impact ervan te verminderen.

Er zijn pop-upcameramechanismen , kleine dauwdruppelinkepingen, flipcameras en geperforeerde cameras op de voorkant van telefoons. Maar er is één nieuwe technologie die erop gericht is om het volledig te verbergen: de camera onder het scherm. Ook bekend als USC (camera onder het scherm) of UPC (camera onder het paneel).

Gelukkig staat de aanwijzing heel duidelijk in de beschrijving. De UPC/USC of under display camera is een camera die verborgen zit achter het displaypaneel van de smartphone.

In basistermen is het vergelijkbaar met optische vingerafdruksensoren in het display. Een klein deel van het displaypaneel is transparant en laat licht door naar een camera die achter het display zit. Of om technisch nauwkeuriger te zijn, een klein gedeelte aan de bovenkant van het scherm is eigenlijk een tweede, klein transparant scherm.

Als je je afvraagt waarom ze niet kunnen doen wat ze doen met optische vingerafdruksensoren en gewoon nog een transparant deel van het hoofdscherm maken, komt dat omdat standaard OLED-panelen nog niet genoeg licht doorlaten naar de andere kant om maak een fatsoenlijk gekleurd beeld. Dus voorlopig hebben bedrijven zoals ZTE en Xiaomi hun toevlucht genomen tot het gebruik van een secundair, veel kleiner "onzichtbaar" scherm in een scherm.

En als ze dit scherm als het hele paneel zouden gebruiken, zou dat ernstige gevolgen hebben voor de getrouwheid van het beeld op het scherm. Dus plaatsen ze het in een deel van het scherm waar - meestal - de kwaliteit van het beeld er niet toe doet: in de statusbalk.

Hoewel het uiteindelijke doel zeker is om het te implementeren op een manier die het volledig onzichtbaar maakt, zijn vroege iteraties er niet helemaal in geslaagd. Het is meestal onzichtbaar op donkere dagen, maar zodra je licht schijnt op het gebied van het scherm dat de camera verbergt, kun je duidelijk het gebied zien dat licht doorlaat. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, verwachten we dat dit zal verbeteren.

De eerste telefoon met een camera onder het scherm was de ZTE Axon 20 5G . Tot nu toe is het ook het enige in de handel verkrijgbare product met de camera onder het scherm.

Vivos Apex 2020- concepttelefoon heeft het , maar dat is een concepttelefoon en is niet beschikbaar gesteld om te kopen voor consumenten.

Zowel Xiaomi als Oppo hebben de technologie ook gedemonstreerd, maar nogmaals, ze moeten deze nog uitbrengen in een definitieve telefoon voor de detailhandel. Het gerucht gaat dat het ook de Samsung Galaxy Z Fold 3 zal halen , maar dat is voorlopig slechts speculatie.

Het simpele antwoord daarvoor - op het moment dat ik dit stuk voor het eerst schreef - is dat de technologie niet perfect is. Er is een reden waarom het alleen is geïmplementeerd in een mid-range apparaat van ZTE.

Zoals eerder vermeld, is een deel van de reden dat het (nog) niet mogelijk is om dat secundaire transparante scherm volledig te verbergen. Het andere probleem heeft te maken met de beeldkwaliteit van de camera die erachter zit.

Door een laag materiaal toe te voegen dat niet helemaal duidelijk is voor een camera, wordt het moeilijker om een echt goede foto te maken. Cameras hebben immers licht nodig om fotos te maken, maar cruciaal is dat dat licht ook door de sensor komt zonder het signaal te verstoren om scherpe en nauwkeurige resultaten te produceren.

Dit is een extreme vereenvoudiging, maar het is bijna alsof je de camera bedekt met een heel dun laagje overtrekpapier en hem vraagt om een even goede foto te maken alsof je dat niet had gedaan. Het kan gewoon niet. Of nog niet zo ver is geweest.

Het doel is ongetwijfeld om het transparante weergavegedeelte transparanter te maken, maar ook om betere AI/algoritmen te ontwikkelen om de problemen te corrigeren die ontstaan door het filteren van licht door het scherm.

