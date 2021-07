ZTE plaagt tweede generatie camera onder het scherm op de Axon 30

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ZTE kocht voor ons het eerste toestel met een under-display camera in de Axon 20 . Het heeft nu het next-gen-apparaat, de Axon 30, bevestigd, dat deze technologie naar een nieuw niveau zal tillen.

De Axon 20 was een interessant apparaat. Voor een technologie waar al een tijdje over wordt gesproken, was het geweldig om te zien dat ZTE zich er daadwerkelijk voor inzet, en hoewel de camera onder het scherm niet het grootste nadeel van die telefoon was, was het duidelijk dat er ruimte was om hem te verbeteren.

Die verbeteringen zouden in de 2021-versie moeten komen, de Axon 30, die ZTE op Weibo deelde en de next-gen-technologie plaagde.

ZTE heeft eerder enkele details vrijgegeven over de veranderingen die komen om de setup een boost te geven, waaronder het verplaatsen van 90Hz naar 120Hz voor het hele scherm, terwijl ook een verhoging in resolutie werd gezien, van 200ppi naar 400ppi in dat gebied dat de camera bedekt.

Dit zou de camera minder duidelijk moeten maken en helpen om beter op te gaan in het scherm voor een aangenamer resultaat.

ZTE heeft eerder al andere toestellen in de Axon 30-familie uitgebracht, waaronder de Axon 30 Ultra die we al hebben getest, maar de reguliere Axon 30 ontbrak.

Er is geen bevestigde datum waarop we het kunnen verwachten, maar geruchten wijzen op een evenement van 22 juli. We verwachten dat het eerst in China wordt gelanceerd, maar het zal waarschijnlijk ook op andere locaties verschijnen.