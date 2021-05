Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eind aprilsuggereerden lekken dat er een kleinere en lichtere gametelefoon uit Nubia zou komen . En dat blijkt ook zo te zijn, want in China is de Red Magic 6R aangekondigd.

De 6R zal naast de bestaande (en full-size) Red Magic 6 zitten , gepositioneerd om een minder dik apparaat te bieden aan degenen die goed gamen maar zonder de massa.

De 6R is 7,8 mm dik - wat vrij standaard is voor de meeste vlaggenschiptelefoons - maar dat is een stuk minder dan de 9,7 mm dikte van de standaard 6.

De 6R bezuinigt echter niet op stroom, aangezien de Qualcomm Snapdragon 888-chipset aan boord is, gecombineerd met 8 GB of 12 GB RAM (wat LPDDR5 is voor topsnelheden).

Omdat het een kleiner apparaat is, heeft de 6R dit gedeeltelijk bereikt door de batterijcapaciteit te verminderen - het is 4200 mAh, niet de enorme 5,050 mAh van het standaard 6-model - maar om het leeglopen van de batterij tegen te gaan, is het een stap teruggezet op de schermafdeling.

De Red Magic 6R is voorzien van een 6,67-inch AMOLED-paneel, waardoor het een beetje kleiner is dan het 6,81-inch-aanbod van de 6, terwijl het vernieuwen wordt beperkt tot maximaal 144Hz (niet 165Hz).

Er is ook een nieuwe kleur, zoals je op de foto bovenaan kunt zien, die matwit is (in dit stadium geen officiële naam). Het is ook een plastic achterkant, die zou moeten helpen om de hitte en de prijs laag te houden.

Daarover gesproken, de Red Magic 6R is volledig betaalbaar, met zijn lanceringsprijs van ¥ 2.999 in China - wat neerkomt op slechts £ 335 / $ 475 (dat is directe conversie, geen realistische territoriumprijs). Hoe zit het met dat voor een slankere, lichtere en goedkopere game-optie?

Geschreven door Mike Lowe.