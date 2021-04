Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uitgelekte fotos suggereren dat er weer een andere Nubia-gametelefoon in productie is - dit keer de Red Magic 6R. We hebben de Red Magic 6 al besproken, dus wat is er anders aan deze speciale R-versie?

De Chinese certificering, TENAA, heeft een verscheidenheid aan specificaties onthuld, van Bluetooth 5.2 tot de codenaam NX666J van de handset. Wat voor ons echter het meest opvalt, is dat de 6R een kleinere handset wordt dan het standaardmodel. Niet gigantisch, maar genoeg om het eruit te laten zien en aan te voelen als een andere telefoon.

De Red Magic 6 is 9,7 mm dik, zoals we in onze recensie hebben opgemerkt, waardoor het een onmiskenbaar groot apparaat is. De 6R is daarentegen 8,2 mm. Het scherm is ook 6,7-inch diagonaal - een beetje kleiner dan het 6,8-inch paneel van de standaard handset.

Dat alles zou moeten bijdragen aan een gametelefoon die praktischer is als je hem niet gebruikt om, nou ja, gamen. Het zal daardoor ook lichter zijn.

Apples speciale lenteproducten - Pocket-lint Podcast 100 Door Rik Henderson · 27 April 2021

De gelekte fotos suggereren ook dat het een subtieler ogend apparaat is, met een minder opvallende afwerking dan we in het verleden hebben gezien. De soort nachtblauwe afwerking, met alleen het Red Magic rode logo naar beneden en een rode rand aan de camerabehuizing, geeft het een subtiel uiterlijk dat een beetje een vertrekpunt is voor de serie.

Omdat het een kleiner apparaat is, betekent dit dat er minder batterij in zit - er wordt gezegd dat het 4100 mAh is, niet de enorme 5,050 mAh in de reeds uitgebrachte Red Magic 6.

Samenvattend lijkt de Red Magic 6R dus een gaming phone lite te zijn - het soort apparaat dat is bedoeld voor gamers die in en uit het spel duiken, in plaats van epische non-stop sessies te hameren.

Geschreven door Mike Lowe.