(Pocket-lint) - ZTE heeft updates voor zijn Axon-telefoonlijn geïntroduceerd door de Axon 30, Axon 30 Pro en Axon 30 Ultra 5G aan te kondigen. De Ultra is absoluut de meest intrigerende van het stel.

De prijzen en beschikbaarheid van het assortiment zijn nog niet bekend, maar ZTA zei dat de Axon 30 Ultra in de VS en Canada zal worden verkocht. Het is een geavanceerd Android-apparaat, compleet met een 6,67-inch 1080p OLED. ZTE beschreef het als een ‘randloos, gebogen’ OLED-paneel met een scherm / behuizing-verhouding van 95% en Gorilla Glass 5-bescherming.

Het bevat ook HDR10-ondersteuning en biedt adaptieve verversingsfrequenties van 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz en 144 Hz.

De Android 11-telefoon heeft vier cameras aan de achterzijde (inclusief een 5x zoom): een 64-megapixel f / 1.6 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie; nog een 64-megapixelcamera die niet is gestabiliseerd met een 35 mm-equivalent f / 1.9-lens; een ultrabrede 64-megapixelsensor; en een telelens in periscoopstijl in combinatie met een 8-megapixelsensor met optische stabilisatie. Video-opname van de hoofdcamera kan 8K / 30fps bereiken. Aan de voorkant van het toestel bevindt zich een 16 megapixel selfie-camera.

Andere functies zijn onder meer een Snapdragon 888, 8 GB of 12 GB RAM, een 4600 mAh-batterij die 66 W bedraad opladen ondersteunt, en een vingerafdruklezer op het scherm.

Wat betreft de Axon 30 Pro, deze heeft ook een Snapdragon 888, maar een andere camera aan de achterzijde, een niet-variabel 120Hz-scherm en 55W opladen.

De Axon 30 is het instapmodel in het assortiment.

Geschreven door Maggie Tillman.