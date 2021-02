Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens het Weibo-account van het bedrijf heeft ZTE op de MWC Shanghai 2021-conferentie zijn tweede generatie selfie-cameratechnologie onthuld. De nieuwe technologie zou het waaseffect in het weergavegebied boven de camera verminderen.

De Axon 20 5G , de eerste grote smartphone van ZTE met een selfiecamera onder het scherm, deed ons niet echt versteld staan. In onze review merkten we op dat ZTE een knipoog is naar de toekomst, met een overtuigende camera onder het scherm en tegelijkertijd langdurige en ruime prestaties levert in een redelijk betaalbaar pakket. Het zit hem in de details - automatische helderheidsaanpassing en frame-achtige schermrand - maar uiteindelijk noemden we de cameras zo-zo en zeiden dat ze soms het doel missen.

Nu introduceert het Chinese bedrijf zijn tweede generatie selfie-cameratechnologie onder het scherm, compleet met een toename van de pixeldichtheid in het schermgebied boven de selfiecamera (van 200PPI naar 400PPI). Het gebied boven de selfiecamera en de rest van het weergavegebied wordt ook beschreven als "consistenter" dan wat we zagen op de Axon 20 5G van vorig jaar, volgens machinevertalingen van ZTEs MWC 2021-aankondiging.

ZTE kondigde tijdens de conferentie in Shanghai ook de technologie voor 3D-gezichtsontgrendeling onder de display aan en noemde het de eerste 3D-gestructureerde lichtscanner ter wereld. ZTE gaf aan dat zijn under-display-oplossing kan worden gebruikt voor 3D-gezichtsherkenning en mogelijk ook voor 3D-modellering, augmented reality en betalingen.

Geschreven door Maggie Tillman.