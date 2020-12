Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de voortgang van de ZTE Axon 5G met grote interesse gevolgd , omdat het de eerste telefoon is met een camera onder het scherm - en nu heeft deze een officiële releasedatum.

ZTE zegt dat de Axon 5G vanaf 21 december 2020 in sommige gebieden beschikbaar zal zijn. Dus niet lang wachten. We dachten aanvankelijk dat dit alleen China en een deel van Azië zou betekenen. Maar nee, het apparaat zou ook in het VK en de EU worden gelanceerd. Spannende tijden.

Dus wat kunt u verwachten van de ZTE Axon 5G? Het 6,92-inch OLED-paneel heeft helemaal geen inkepingen of uitsparingen, aangezien het display een matrix mesh gebruikt om een 32-megapixel selfiecamera te verbergen - die dit effectief kan "doorzien". Heel erg slim. Hoewel we op dit moment niet weten hoe de kwaliteit zal zijn als gevolg van de technologie.

Verwacht elders echter niet de hoogste specificatie. Dat lijkt het verhaal van 2020 te zijn - veel makers pushen processors en specificaties van midden tot hoog niveau omwille van de prijs. Daarover gesproken, ZTE is nog niet klaar om te onthullen hoeveel het apparaat gaat kosten.

Verwacht een Qualcomm Snapdragon 765G-chipset in het hart, wat 5G-connectiviteit betekent (zoals de productnaam duidelijk aangeeft), 8 GB RAM om alles soepel te laten tikken, een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz voor het scherm met Full HD-resolutie en 30 W snel opladen voor de 4220 mAh-batterij.

Aan de achterkant heeft de Axon 20 een vergelijkbare benadering als de cameras aan de achterkant: een 64-megapixel hoofdunit wordt gecombineerd met een 8 MP ultrabreed, een 2 MP macro voor close-ups en een 2 MP dieptesensor. Van de laatste van die twee vermoeden we dat je die min of meer kunt negeren, zoals het geval is met zoveel andere apparaten op dit moment.

Dus daar hebben we het: de ZTE Axon 20 5G ziet eruit als een interessant debuut in bredere markten voor het bedrijf. Het is iets waar we ook meer van zien in 2020: Vivo lanceerde zijn X51 eerder dit jaar, gericht op specificaties op middenniveau met een opvallend en uniek cardanisch camera-ontwerp. Dus nu is het de beurt aan ZTE om impact te maken.

Geschreven door Mike Lowe.