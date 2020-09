De lancering van de ZTE Axon 20 5G luidt in onder-display-cameras

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Under-display-cameras worden algemeen beschouwd als een van de nieuwe slagvelden voor smartphones. We hebben allerlei inkepingen, pop-ups en perforatiegaten gehad, maar het volgende dat naar een telefoondisplay bij u in de buurt komt, is niets.

Dat is de ambitie van de camera onder het scherm, waardoor er geen onderbrekingen in het scherm nodig zijn voor een echt edge-to-edge-ervaring. Het is niet alleen de camera die ZTE onder het display van de Axon 20 5G plaatst, het is ook de vingerafdrukscanner, de luidspreker en de lichtsensor.

ZTE zegt dat het een zeer transparant materiaal op micronniveau gebruikt om de camera mogelijk te maken in het 6,92-inch OLED-display op zijn telefoon. Het is een 90Hz-scherm met een resolutie van 1080p en de camerasensor eronder is 32 megapixels.

Maar ZTE legt ook uit dat het gaat om het hebben van een speciale display-chip, een nieuwe pixelindeling en een speciaal algoritme om ervoor te zorgen dat de fotos die je maakt er goed uitzien.

Ziet er beter uit pic.twitter.com/oWL69jYUrI - ZTE-apparaat (@ZTEDevice) 21 augustus 2020

Wat we niet echt weten, is hoe goed het is uitgevoerd. De vroege versies van under-display-cameras resulteerden in een lichte vervaging van het display over de bovenkant, maar onlangs onthulde Xiaomi dat het dit probleem had overwonnen - we vermoeden dat velen een oplossing hebben gevonden die er naadloos uitziet.

De telefoon zelf wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765G, het populaire mid-range platform dat enkele van de meest interessante apparaten van 2020 aandrijft, waardoor 5G mogelijk wordt terwijl de prijs onder controle blijft.

Er is een 4220 mAh-batterij en een oplossing voor vloeibare koeling en alle andere technologie die u zou associëren met een geavanceerde telefoon.

ZTE claimt echt de "eerste in massa geproduceerde 5G-smartphone ter wereld met een camera onder het scherm". Het is verkrijgbaar in China, maar we betwijfelen of we het op andere markten zullen zien.

Geschreven door Chris Hall.