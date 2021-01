Hoe YouTube-muziek op de achtergrond op de iPhone blijft spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de iPhone kun je met de meeste muziek-apps muziek op de achtergrond afspelen. Ze zouden tenslotte vrijwel nutteloos zijn als ze dat niet konden. Voor video-apps is dat niet het geval, wat - nogmaals - logisch is, omdat je geen videos kunt bekijken met je iPhone vergrendeld en de telefoon in stand-by.

Met YouTube is de app een soort twee-in-één-platform dat videos aanbiedt en daarmee muziekvideos, wat tegenwoordig een verrassend populaire manier is om muziek te consumeren. Je kunt daar ook podcastafleveringen en concerten vinden.

Nu kun je met YouTube zijn video-app gebruiken om muziek op de achtergrond af te spelen, maar er is een voorbehoud: je moet een Premium-abonnee zijn om van die functie te profiteren. Je kunt natuurlijk de YouTube Music-app gebruiken, maar nogmaals, daarvoor moet je ook geabonneerd zijn.

Gelukkig is er een oplossing waarmee je gratis muziek van YouTube-videos op de achtergrond kunt afspelen, en dat is echt niet moeilijk om te doen. Bekijk onze korte video hieronder of volg de schriftelijke gids hieronder.

De truc is om de standaardbrowser van je telefoon, Safari, te gebruiken:

Open Safari en ga naar YouTube.com

Zoek nu naar de muziekvideo waarnaar u wilt luisteren

Tik op het pictogram Aa in de adres- / zoekbalk

Kies desktopsite aanvragen in het vervolgkeuzemenu

Klik op afspelen in je video

Wanneer u op dit punt terugkeert naar uw startscherm of uw telefoon vergrendelt, stopt de muziek omdat de video stopt met afspelen. U kunt het echter gemakkelijk weer laten spelen zonder terug te gaan naar de browser.

Drop-down Control Center (of trek het van beneden naar boven als je een iPhone met TouchID hebt)

Zoek de widget voor het afspelen van muziek

Het nummer moet erop zijn gelabeld vanuit de browser

Druk op de afspeelknop

Het is belangrijk op te merken dat deze functie niet werkt, tenzij je de YouTube-pagina in de desktopmodus in de browser zet, dus dat is een verplichte stap.

Als je dat eenmaal hebt gedaan en je Control Center neerzet, zou je de optie moeten zien om de muziek opnieuw af te spelen. Als het eenmaal is afgespeeld, kunt u uw telefoon vergrendelen en afspelen en pauzeren via het vergrendelingsscherm of gewoon uw gang gaan met andere apps op de telefoon.

Het is vermeldenswaard dat als je in een afspeellijst of wachtrij staat, het niet automatisch doorgaat naar het volgende nummer, dus je moet Safari opnieuw openen om een nieuw nummer te kiezen wanneer een nummer eindigt. Gelukkig staat YouTube vol met lange compilaties en kun je gemakkelijk videos van meer dan een uur vinden.

Geschreven door Cam Bunton.