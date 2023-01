Xiaomi 13S Ultra getipt voor Europese release op MWC 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mobile World Congress is al aan het uitgroeien tot een heel evenement, met Xiaomi nu geruchten over een nieuwe telefoon aankondiging in de maak.

Die telefoon zal volgens een nieuw rapport de Xiaomi 13S Ultra zijn. Nadat het bedrijf in China al de Xiaomi 13 had aangekondigd, zou het nu een opgewaardeerd model klaar hebben liggen voor de Europese markt.

91mobiles meldt dat de telefoon zal worden onthuld op Mobiel World Congress 2023 in Barcelona, met het evenement dat loopt van 27 februari tot en met 2 maart.

Qua specificaties wordt ons verteld dat we kunnen verwachten dat de Xiaomi 13S Ultra zal leunen op Leica-optiek, zoals het geval was bij eerdere modellen. Een 1-inch sensor wordt verwacht, maar details over de rest van het camerasysteem zijn tot nu toe moeilijk te vinden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aan de binnenkant wordt waarschijnlijk Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 chip gebruikt, terwijl een QHD+ scherm wordt verwacht.

Nogmaals, details zijn op dit moment schaars, maar als Xiaomi echt een nieuwe vlaggenschip telefoon gaat onthullen in de komende paar weken kunnen we waarschijnlijk verwachten om meer te horen over het tussen nu en dan.

Tijdens het Mobile World Congress zullen veel nieuwe en bijgewerkte producten worden onthuld en wij zullen onze ogen en oren van tevoren goed openhouden.

5 redenen waarom je de Google Pixel 6a zou moeten kopen Door Pocket-lint International Promotion · 26 juli 2022 De Google Pixel 6a is eindelijk hier en beschikbaar om te bestellen, dus het is het perfecte moment om te kijken naar wat deze telefoon speciaal

Geschreven door Oliver Haslam.