(Pocket-lint) - De Redmi Note 12-serie is begonnen met de wereldwijde uitrol na een lanceringsevenement van Xiaomi in India.

De serie bevat drie telefoons - de Redmi Note 12 5G, de Redmi Note 12 Pro 5G en de Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Hier is wat elk toestel biedt:

Redmi Note 12 5G

De Note 12 5G is de meest betaalbare van het stel en komt in twee configuraties.

Er is een 4GB+128GB-model dat gaat voor 17.999 INR ($ 220) en een 6GB+128Gb-versie voor 19.999 INR ($ 240).

Het biedt een Snapdragon 4 Gen 1 processor, een 6,67-inch 120Hz AMOLED scherm en een 5000 mAh batterij met 33W snel opladen.

Je krijgt ook een drievoudige achtercamera met een 48MP primaire schutter, 8MP ultra-wide en 2MP macro. De selfie snapper is 13MP.

Redmi Note 12 Pro 5G

De Note 12 Pro is verkrijgbaar in drie varianten: 6GB+128GB, 8GB+128GB of 8GB+256GB.

De prijzen variëren van 24.999 INR (300 dollar) tot 27.999 INR (340 dollar).

Voor deze prijs krijg je hetzelfde 120Hz AMOLED-scherm, maar de processor is opgewaardeerd naar de MediaTek Dimensity 1080.

De capaciteit van 5000 mAh is ongewijzigd, maar het Pro-model laadt op met een snellere 67W.

De hoofdcamera krijgt een 50MP sensor met optische beeldstabilisatie, terwijl de extra camera's hetzelfde blijven.

De selfiecamera ziet ook een upgrade naar 16MP op het Pro-model.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

De Note 12 Pro+ wordt geleverd als 8GB+256GB voor 29.999 INR ($360) of als 12GB+256GB voor 32.999 INR ($400).

De specificaties zijn grotendeels hetzelfde als de Note 12 Pro, maar het snelladen wordt opgevoerd tot een bliksemsnelle 120W.

Het heeft ook een maar liefst 200MP Samsung HPX primaire camera met OIS, terwijl de andere camera's hetzelfde blijven.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze toestellen beschikbaar zullen zijn buiten India, maar voor degenen in de regio kun je er een in handen krijgen vanaf 11 januari 2023.

Geschreven door Luke Baker.