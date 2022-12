Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft bevestigd dat de Redmi Note 12 Pro+ een internationale onthulling krijgt op 5 januari 2023, terwijl het er ook op wijst dat het een enorme 200-megapixelcamera zal hebben.

De nieuwe telefoon werd geplaagd via het Indiase Redmi-account op Twitter en is al een van de meest interessante die uit het submerk Xiaomi in een tijdje. De vermelding van een 200-megapixel hoofdcamera is genoeg om iedereen te interesseren, maar we zullen moeten wachten op het SuperNote-evenement over iets minder dan een maand om de rest van de details te weten te komen.

Grootste resolutie ooit op een smartphone camera = #RedmiNote12 Pro+ 5G!



Deze 200mp camera op de #SuperNote is de enige camera die je ooit nodig zult hebben.



P.S. Je 12:12 wens gaat in vervulling op 05.01.2023!



Stay tuned: https://t.co/bSN7VljgxA pic.twitter.com/u6wN6jN8M9- Redmi India (@RedmiIndia) December 12, 2022

We weten echter al alles over de Redmi Note 12 Pro+ omdat deze al te koop is in China, compleet met dat waanzinnige camerasysteem.

Dus, wat moeten kopers verwachten? Er is de MediaTek Dimensity 1080 met maximaal 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Dat 200-megapixel display komt met een 8-megapixel ultrawide en 2-megapixel macro camera ernaast. De Chinese versie bevat ook ondersteuning voor 120W HyperCharge-technologie, terwijl blauwe, witte en zwarte kleuren beschikbaar zijn. Dat kan echter internationaal veranderen.

