Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft officieel de Xiaomi 13 en 13 Pro onthuld, nieuwe telefoons die veel high-end functies bieden, waaronder een nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip.

Beide nieuwe Xiaomi telefoons maken gebruik van die gloednieuwe Qualcomm chip, wat betekent dat je geen van beide te kort komt in prestaties. Maar er zijn verschillen tussen de twee toestellen die het vermelden waard zijn.

Te beginnen met de Xiaomi 13, de telefoon wordt geleverd met een 6,39-inch FHD + OLED-scherm met ondersteuning voor een 120Hz refresh rate. Binnenin vind je een 4.500mAh batterij die met een ouderwetse kabel tot 67W kan worden opgeladen. Qua camera's is de hoofdcamera een 50-megapixel affaire met HyperOIS. De secundaire camera is een 12-megapixel ultrawide, terwijl een 10-megapixel camera zorgt voor telefoto taken.

Xiaomi 13 kopers betalen 3.999 yuan (ongeveer 465 pond of 572 dollar) voor een model met 128 GB opslag en 8 GB RAM, terwijl de 512 GB versie met 12 GB RAM kopers 4.999 yuan (ongeveer 582 pond of 716 dollar) kost. Kleuropties zijn zwart, wit en wildernisgroen, terwijl ook een blauw met kunstlederen afwerking wordt aangeboden.

In de wereld van de Xiaomi 13 Pro wordt het interessanter. Dezelfde Snapdragon 8 Gen 2 chip is gekoppeld aan een 6,73-inch QHD+ gebogen OLED-scherm met dezelfde 120Hz verversingssnelheid, maar bekabeld opladen gaat naar 120W. Camera-wise, een een-inch IMX989 50-megapixel hoofdcamera wordt vergezeld door een andere 50-megapixel camera, dit keer het hanteren van ultrawide taken. Een derde 50-megapixelcamera zorgt ook voor 3x telefoto.

Wie de Xiaomi 13 Pro koopt, heeft de keuze uit vier verschillende opslagopties wanneer hij op 14 december in China in de verkoop gaat. Het basismodel wordt de 128GB met 8GB Ram die wordt verkocht voor 4.999 Chinese yuan (ongeveer 582 pond en 716 dollar) met de top-end 512GB opslag krijgt 12GB RAM voor 6.299 yuan (ongeveer 734 pond of 902 dollar). De kleuren zijn keramisch zwart, keramisch wit en wildernis groen.

Er is nog geen woord over de internationale beschikbaarheid, hoewel - je zult moeten wachten tot volgend jaar voor. Als u in China bent, kunt u uw bestelling vandaag nog plaatsen.

Geschreven door Oliver Haslam.