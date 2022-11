Xiaomi 13-serie hands-on bevestigt enorme camera bumps en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi maakt zich op om twee nieuwe telefoons aan te kondigen en we zijn getrakteerd op onze eerste hands-on in aanloop naar hun lancering op 1 december.

De Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro zijn hier en daar al een tijdje opgedoken en Xiaomi heeft al bevestigd dat de toestellen op 1 december zullen worden aangekondigd. Nu, nieuwe hands-on beelden geplaatst op Weibo geven ons onze eerste real-world blik op de handsets - met inbegrip van een aantal aanzienlijke camera bumps.

De afbeeldingen zijn gedeeld op het Chinese sociale netwerk Weibo en tonen zowel de standaard Xiaomi 13 als de high-end Xiaomi 13 Pro. De eerste heeft een duidelijk iPhone 14-achtig uiterlijk, compleet met platte achterkant, maar de Xiaomi 13 Pro gaat voor een meer afgeronde benadering. Het is een soortgelijke aanpak aan de voorkant, met de gebogen randen van het Pro-model verder te onderscheiden.

Beide hebben grote camerabobbels, maar het is de Xiaomi 13 Pro die de grootste van allemaal heeft. Beide telefoons zullen naar verwachting 50-megapixel hoofdcamera's hebben, maar het is de Pro die de dikkere camera bump heeft en aanzienlijk als deze beelden een indicatie zijn.

Het Pro-model lijkt ook een getextureerde achterkant te hebben, terwijl de standaard Xiami 13 gladder aanvoelt.

Met Xiaomi klaar om de wraps van deze twee telefoons binnen enkele dagen, zijn de verwachtingen al hooggespannen. Beide toestellen maken naar verwachting gebruik van Qualcomm's nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 chips, wat zorgt voor snelle prestaties.

Geschreven door Oliver Haslam.