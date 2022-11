POCO X5 5G lekt in meerdere regelgevende databanken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De POCO X5 5G zal naar verwachting binnenkort worden aangekondigd, maar hij is al doorgebroken in meerdere internationale regelgevende databases.

De handset is verschenen op de Chinese 3C certificeringswebsite, waar wordt bevestigd dat hij het modelnummer 22101320C zal dragen. Die vermelding bevestigt ook dat de telefoon ondersteuning zal bieden voor 67W snelladen, wat betekent dat kopers waarschijnlijk niet zullen rondhangen terwijl het toestel wordt opgeladen.

Dezelfde telefoon is al opgedoken in FCC filings, terwijl de IMDA website heeft ook bevestigd dat het vermoedelijk niet te ver weg van een officiële release. Andere verschijningen zijn op de website van het Bureau of Indian Standards (BIS).

Dus wat hebben we kunnen opmaken uit deze verschillende waarnemingen? Afgezien van die oplaadmogelijkheid, lijkt het erop dat de POCO X5 5G zal worden geleverd met een 5.000mAh batterij binnenin, terwijl we een Snapdragon 778G+ chip mogen verwachten in combinatie met een scherm dat 120Hz refresh rate ondersteuning zal hebben.

Buiten dat, is er niet veel om over te praten. De cameraspecificaties zijn nog onbekend, wat waarschijnlijk is wat de meeste mensen op dit moment willen weten. We hebben ook geen vaste verwachtingen voor release data, maar het verschijnen van de telefoon in een aantal regelgevende databases zou kunnen suggereren dat het klaar is om te worden onthuld eerder vroeger dan later.

