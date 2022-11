Xiaomi 13 specs gelekt online met Snapdragon 8 Gen 2 en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi had al gezegd dat het een telefoon zou bouwen rond de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en nu denken we te weten welke telefoon dat zal zijn.

Met Qualcomm die vorige week de wraps van zijn volgende en snelste telefoonchip heeft genomen, was het slechts een kwestie van tijd voordat we bevestiging kregen van welke telefoons het zijn weg zal vinden in. Nu suggereert een lek dat de Xiaomi 13 zal profiteren van Qualcomm's beste chip tot nu toe.

Bekende leaker Digital Chat Station heeft informatie gedeeld over de aankomende release. Volgens hen zal de Snapdragon 8 Gen 2 inderdaad de Xiaomi 13 aandrijven, maar dat is niet alles waar we ons op kunnen verheugen.

Naast die chip, zegt Digital Chat Station dat we ook kunnen uitkijken naar een 2K-resolutie display ondersteund door een Sony IMX8-serie 50-megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie.

Buiten dat, is er ook sprake van ondersteuning voor 120W snel opladen ook, wat betekent dat je in staat zal zijn om deze slechte jongen op te laden in een mum van tijd. Dat kan van pas komen als Qualcomm's beloften over prestaties kloppen, maar de beweringen over verbeterd energiebeheer niet.

Eerdere rapporten hebben Xiaomi dit ding verscheept met een 6,2-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, waardoor het nogal een spec sheet is.

Dit is allemaal veelbelovend nieuws en moet zorgen voor een redelijke verbetering ten opzichte van de uitgaande Xiaomi 12, met die oplaadmogelijkheid bijzonder indrukwekkend gezien de 67W-limiet van het oudere model.

