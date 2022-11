Xiaomi 13 en 13 Pro renders tonen een enorme camera bump en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wie wacht op de Xiaomi 13 of 13 Pro heeft nu tenminste wat renders om naar te kijken in afwachting van die verwachte eindejaarsrelease.

Nieuwe afbeeldingen gedeeld door leaker Steve 'OnLeaks' Hemmerstoffer tonen zowel de standaard Xiaomi 13 als de high-end Xiaomi 13 Pro, waarbij de laatste een flinke camera bump heeft als we ons goed oriënteren. Het standaardmodel lijkt ook verrassend veel op een iPhone 14.

Beginnend met dat standaardmodel, tonen de gelekte renders een telefoon met een plat 6,2-inch scherm en een centraal gat voor de camera aan de bovenkant. Drie camera's lijken ook een ruimte rond de achterkant te hebben. Buiten dat, het ziet er vrij groot in een witte en zilveren afwerking met de telefoon meten 152.8mm x 71.5mm x 8.3mm volgens het rapport in samenwerking met CompareDial.

Op naar de meer indrukwekkende Xiaomi 13 Pro, het apparaat ziet er nog beter uit in het zwart. Het toestel zelf meet volgens het Zoutons-rapport 163 mm x 74,6 mm x 8,8 mm, terwijl de camerabuil het toestel 11,8 mm dik maakt. Er is een gebogen scherm dat ongeveer 6,55 inch groot zou zijn, opnieuw met een centrale hole-punch camera.

Eerdere Xiaomi 13 Pro lekken hebben het toestel voorzien van een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chip en een trio van 50-megapixel camera's. Maar wanneer we daar bevestiging van krijgen, weet niemand echt. Een aankondiging tegen het einde van het jaar lijkt het meest waarschijnlijk, misschien zelfs tot in 2023. Dat is wanneer we wat harde specificaties zullen krijgen om naar te kijken, evenals prijzen voor beide modellen.

