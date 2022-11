Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi's 12S Ultra is gebruikt om een nieuwe concepttelefoon te maken, een die een full-size Leica-lens kan nemen en koppelen aan die 1-inch camerasensor.

Het nieuwe concept is een die Xiaomi is begonnen te plagen op zijn sociale pagina's, terwijl een video ook laat zien hoe het zou kunnen gaan. Dat is als dit concept ooit wordt omgezet in een telefoon, wat op dit moment verre van gegarandeerd is.

Als het doet hoewel, dit ding zal behoorlijk zoet. Gebaseerd op de Xiaomi 12S Ultra, gebruikt dit concept de 1-inch sensor ten volle door eigenaars de kans te geven een full-size cameralens vast te klikken. Dat zou betekenen dat fotografen het niet hoeven te doen met de relatief kleine lens die in het toestel is ingebouwd, waardoor ze nog betere foto's kunnen maken. Bovendien hebben we het hier niet over zomaar een lens - het concept toont het gebruik van Leica's M-serie lenzen.

Leica heeft zijn vingers al in de Xiaomi 12S Ultra na samenwerking met het Chinese bedrijf aan het camerasysteem, maar dit concept tilt de dingen naar een heel nieuw niveau - inclusief een secundaire 1-inch sensor voor een goede maatregel.

Xiaomi denkt dat dit concept fotografen de kans biedt om 10-bit RAW-foto's te maken met upgrades naar de ingebouwde camera-app die verschillende fijnafstellingsmogelijkheden mogelijk maken.

Helaas lijkt het onwaarschijnlijk dat dit ooit het daglicht zal zien, al was het maar omdat de markt ervoor relatief klein lijkt.

