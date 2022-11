De specificaties van de Xiaomi 13 Pro zijn uitgelekt en zien er goed uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu 2022 ten einde loopt, gaat de aandacht alweer uit naar de aankondigingen van het vlaggenschip 2023, met de Xiaomi 13 Pro als laatste gelekt.

Het nieuwste vlaggenschip van Xiaomi - de Xiaomi 12T Pro - is misschien pas een maand geleden aangekondigd, maar dat betekent niet dat het bedrijf niet bezig is met de voorbereidingen voor het volgende grote ding. Dat wordt waarschijnlijk de Xiaomi 13 Pro en een nieuw lek lijkt ons alle details te hebben gegeven, inclusief welke chips en camera's we kunnen verwachten.

Te beginnen met welke chip het hart zal vormen van de nieuwe Xiaomi 13 Pro, zegt leaker Yogesh Brar dat we de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kunnen verwachten. Dat zal naar verluidt worden gekoppeld aan 8GB of 12GB RAM, afhankelijk van de gekozen configuratie, terwijl de opslag zal variëren van 128GB tot 512GB, zo is ons verteld.

Wat betreft het opladen zegt Brar dat we een 4.800mAh batterij kunnen verwachten met ondersteuning voor 120W snelladen, zodat kopers niet hoeven te wachten tot hun nieuwe telefoon is opgeladen.

Aan de achterkant zal een 50-megapixel hoofdcamera gezelschap krijgen van een 50-megapixel ultrawide, zegt Brar, terwijl een andere 50-megapixelsensor de telefototaken voor zijn rekening zal nemen. Een front-facing 32-megapixel camera zal selfies behandelen, met een Surge C2 chip belast met beeldverwerking. Leica kleurwetenschap zal ook worden gebruikt.

Wat betreft waar de meeste mensen hun tijd naar zullen kijken, wijst Brar op een 6,7-inch 2K-scherm met ondersteuning voor een dynamische vernieuwingsfrequentie via LPTO-technologie.

Dat is veel informatie over een toestel dat nog niet is aangekondigd, maar we moeten nog steeds wachten op de officiële onthulling om alle details te weten te komen. Dat zal waarschijnlijk rond het nieuwe jaar gebeuren als het verleden een indicatie is.

Geschreven door Oliver Haslam.