Redmi's Note 12 line-up is hier met een 200-megapixel verrassing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Redmi heeft vandaag de nieuwe Note 12-serie aangekondigd en die bestaat uit één telefoon meer dan we hadden verwacht - zeg hallo tegen de Note 12 Discovery Edition.

De grote aankondiging van Xioami omvat de verwachte Note 12 5G, Note 12 Pro en Note 12 Pro+, maar er is een vierde toestel dat bovenop de line-up zit. Het heet de Discovery Edition en het is zeer vergelijkbaar met de Note 12 Pro+, maar met een paar opmerkelijke verschillen.

Laten we onderaan beginnen.

Redmi Note 12 5G

De Redmi Note 12 5G wordt geleverd met een 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400x1080 en een variabele verversingssnelheid tot 120Hz. De helderheid bedraagt 450 nits.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Qua processor zit er een Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 naast 4GB, 6GB of 8GB RAM, afhankelijk van het model dat je kiest, en je krijgt een 5.000mAh batterij met 33W bekabeld opladen. Een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner zorgt voor de biometrie. De hoofdcamera van de Note 12 5G is een 48-megapixel affaire met een 8-megapixel selfiecamera.

De prijs van de Note 12 5G begint bij 1.199 RMB (ongeveer 166 dollar) en is verkrijgbaar in blauw, wit en zwart.

Redmi Note 12 Pro

Vervolgens hebben we de Redmi Note 12 Pro. In termen van wat er anders is dan het basismodel, krijg je hetzelfde scherm, maar het is helderder met 500 nits en heeft een betere contrast ratio. Er is ook ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10 en HDR10+.

Binnenin betekent een opgewaardeerde chip de komst van de MediaTek Dimensity 1080 met 6GB, 8GB of 12GB RAM, afhankelijk van het model dat je kiest. Je krijgt dezelfde 5.000mAh batterij, maar nu laadt hij op met 67W.

Aan de achterkant hebben we een 50-megapixel hoofdcamera samen met een 8-megapixel ultra-wide. Een 2-megapixel macrocamera maakt het geheel af. Aan de voorkant verdubbelt de selfiecamera tot 16 megapixels. De Note 12 Pro ondersteunt twee SIMS voor degenen die dat nodig hebben. De prijs van dit model begint bij 1.699 RMB (ongeveer 235 dollar) en je kunt kiezen uit blauw, wit, zwart en paars.

Redmi Note 12 Pro+

De volgende, de Redmi Note 12 Pro+. En dit is waar de dingen interessant worden. Dit ding is veel hetzelfde als de Note 12 Pro, maar met enkele opmerkelijke uitzonderingen. Die omvatten een nieuwe 200-megapixel Samsung HPX-camera, maar alle anderen blijven hetzelfde. Er is ook ondersteuning voor 120W HyperCharge-technologie.

Verder blijft alles hetzelfde, maar het basismodel van 128GB is verdwenen - het is 256GB of niets hier. Prijzen voor de Note 12 Pro+ beginnen bij RMB 2.199 (ongeveer $ 304) met blauwe, witte en zwarte kleurstellingen beschikbaar.

Redmi Note 12 Discovery Edition

Tot slot de onverwachte Redmi Note 12 Discovery Edition. Deze is weer bijna identiek aan de Note 12 Pro+, maar heeft eigenlijk een kleinere batterij - slechts 4.300mAh. Niet dat het uit zal maken, want deze biedt 210W HyperCharge-technologie. Er is ook hier maar één opslagoptie, dus het is 256GB met 8GB RAM of niets. Het is ook alleen beschikbaar in het zwart en kost RMB 2.399 (ongeveer $ 330).

De Redmi Note 12-serie gaat op 30 oktober in de verkoop op het vasteland van China en u kunt alle nitty gritty details lezen in het persbericht hieronder gelinkt.

Geschreven door Oliver Haslam.