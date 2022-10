Redmi's Note 12-serie lanceert 27 okt. en ten minste één is gebogen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Redmi Note 12-serie telefoons zal worden aangekondigd op 27 oktober, met een nieuwe afbeelding suggereren ten minste een zal een gebogen scherm hebben.

Uitgaande van die releasedatum, een nieuwe post naar Weibo toont promotionele kunst voor de nieuwe lijn van Redmi Note 12 handsets van Xiaomi, compleet met de 27 oktober datum. Dat betekent dat we slechts enkele dagen verwijderd zijn van het hebben van alle antwoorden voor een serie die naar verwachting drie telefoons zal omvatten; de Redmi Note 12, Note 12 Pro en Note 12 Pro+. En we weten misschien al een beetje meer over de Redmi Note 12 Pro+, ook.

Dat komt omdat een ander lek alle handsets naast elkaar lijkt te tonen, inclusief ten minste één die duidelijk een gebogen AMOLED-scherm heeft. Dat is hoogstwaarschijnlijk het beste van het beste, wat betekent dat de Redmi Pro+ waarschijnlijk degene is die je wilt kiezen als je een scherm wilt dat over de zijrails valt.

Wat betreft andere specificaties verwachten we dat de serie allemaal de nieuwe MediaTek Dimensity 1080-chip zal gebruiken, terwijl de chicste van de drie 210W snelladen zal krijgen voor degenen die gewoon niet kunnen wachten. Er wordt ook gesproken over een 200-megapixelcamera aan de bovenkant.

Geschreven door Oliver Haslam.