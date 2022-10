Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi houdt morgen, dinsdag 4 oktober 2022, een productlanceringsevenement, maar Amazon lijkt het deksel op de twee verwachte telefoons vroegtijdig te hebben gelicht.

De Xiaomi 12T en 12T Pro zijn beide verschenen op Amazon-sites in heel Europa, met Amazon Spanje en Amazon Duitsland die beide de handsets vermelden (die we hebben gevonden).

Een aantal details kunnen worden afgeleid uit de lijsten, waaronder de verzenddatum - 13 oktober 2022 - en de prijs.

Zoals je kunt zien op de schermen die we hebben vastgelegd, zal de Xiaomi 12T 5G geprijsd zijn voor €649, terwijl de Xiaomi 12T Pro €799 zal zijn.

Er zijn een aantal officiële afbeeldingen bijgevoegd, plus een paar specificaties. De 12T komt met een 108-megapixel hoofdcamera, 120Hz AMOLED display, en draait op de Mediatek Dimensity 8100 Ultra processor.

Het zal een 5.000mAh batterij hebben en in slechts 19 minuten van vlak naar 100 procent worden opgeladen.

De Xiaomi 12T Pro verschilt op een paar punten. Zijn hoofdcamera is 200-megapixel, terwijl de verwerking wordt verzorgd door een Snapdragon 8+ Gen 1 CPU.

De batterij, het scherm en de oplaadmogelijkheden zijn echter hetzelfde.

Beide telefoons komen met Android 12 uit de doos.

Morgen tijdens het evenement van Xiaomi komen we veel meer over ze te weten. Je kunt het live volgen op Pocket-lint vanaf 13.00 uur BST.

Geschreven door Rik Henderson.