200MP Xiaomi 12T Pro is officieel, lanceert naast 12T en is later deze maand verkrijgbaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

MUNICH (Pocket-lint) - Xiaomi heeft een nieuwe reeks vlaggenschepen gelanceerd, met een spec bump en camera verbeteringen aan de 12-serie en geeft ze dat 'T' label, om u te laten weten dat dit de geüpgradede is.

Er zijn twee modellen in deze eindejaars opfrissing: de Xiaomi 12T en de 12T Pro, met beide een zeer vergelijkbaar ontwerp, maar met de 'Pro' versie biedt iets hogere spec in sommige afdelingen.

Net als veel andere Android-telefoons die aan het eind van 2022 worden gelanceerd, wordt de Pro-telefoon met hogere specificaties aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1, die iets betere prestaties en batterij-efficiëntie biedt dan de Xiaomi 12 Pro. (De gewone 12T heeft de MediaTek Dimensity 8100-Ultra).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het belangrijkste kenmerk is echter de nieuwe hoofdcamera. Net als de onlangs gelanceerde Moto Edge 30 Ultra heeft de Xiaomi 12T Pro een mega 200-megapixelsensor.

Het is een 1/1.22" sensor, wat betekent dat hij vrij groot is voor smartphonesensoren, en betekent dat Xiaomi meerdere pixels kan combineren tot één grotere pixel, wat volgens het bedrijf helpt bij het leveren van sterke prestaties bij weinig licht, snelle scherpstelling en zeer heldere beelden.

Het stelt het bedrijf ook in staat een 2x zoom/portretfunctie te implementeren binnen diezelfde sensor zonder veel detail te verliezen. Het wordt vergezeld door een 8-megapixel ultrawide lens en een 2-megapixel macro.

De reguliere Xiaomi 12T heeft daarentegen een 108-megapixel primaire camera, maar dezelfde secundaire en tertiaire lenzen. Voor de rest blijft veel van de specs vergelijkbaar met de Xiaomi 12-serie.

Dat betekent een groot 6,67-inch OLED-scherm met 120Hz-verversingsfrequenties op beide telefoons. Het enige verschil echt tussen de Pro en gewone hier is dat het Pro-model Dolby Vision heeft.

De twee nieuwe modellen hebben ook beide grote 5000mAh batterijen, en beide zijn voorzien van dezelfde 120W snellaadtechnologie die een volledige lading in minder dan 20 minuten levert.

Gezien de specificaties zal de prijs zeer concurrerend zijn (in het Verenigd Koninkrijk althans).

Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a Door Pocket-lint International Promotion · 21 juli 2022 Voor een beperkte tijd gooit Google de Pixel Buds A-serie gratis bij je Pixel 6a.

Xiaomi verkoopt de 12T met 8GB/128GB voor 499 pond, of voor 399 pond als je van 20-24 oktober de early bird aanbieding krijgt. Er is ook een 8GB/256GB-model voor 50 pond meer. Dat betekent 549 pond, of - als je hem in de vroegboekperiode koopt - 499 pond.

De Pro kost 699 pond. Nogmaals, als u profiteert van de vroege vogel aanbod krijg je het voor 599 pond en krijg een gratis Redmi Pad tablet als een geschenk.

squirrel_widget_12856015

Geschreven door Cam Bunton.