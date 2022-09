Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi wordt algemeen verwacht om zijn vlaggenschip telefoon aanbod binnenkort vernieuwen, het aanbieden van een spec bumped versie van de Xiaomi 12 en 12 Pro genaamd de Xiaomi 12T en 12T Pro respectievelijk.

Nu, dankzij een nieuw lek van officieel uitziende renders vóór de lancering, weten we dat ze er bijna identiek aan hun voorgangers zullen uitzien.

Deze lekken tonen een toestel met datzelfde minimale camera-eiland aan de achterkant met de eenvoudige, maar aantrekkelijke, rechthoekige vorm en netjes verdeelde lenzen.

Kijkend naar het 12T Pro model, zien we '200MP' duidelijk gelabeld op de achterkant, in wezen een bevestiging van de geruchten die we eerder hadden gehoord, dat het nieuwe 12T Pro model zal beschikken over de ultra hoge resolutie camera sensor van Samsung, net als de Moto Edge 30 Ultra.

Het enige echt zichtbare verschil tussen deze modellen en hun voorgangers lijkt het glazen vierkant rond de hoofdcamera te zijn, dat de metalen afwerking op de 12 en 12 Pro vervangt.

Afgezien daarvan verwachten we een telefoon met de Snapdragon 8+ Gen 1-processor, die de SD 8 Gen 1 in het uitgaande Pro-model vervangt.

We verwachten ook een 6,7-inch, 120Hz OLED display, een 5000mAh batterij en 120W opladen in het hogere model. Wat betreft de gewone 12T, die zou een MediaTek Dimensity-processor hebben, aangezien die rivaal van Qualcomm zijn push voortzet om een meer bekende naam in de smartphonemarkt te worden.

De telefoons zullen naar verwachting ergens in de komende weken worden gelanceerd, dus het zal niet lang duren voordat we precies weten wat er komt van Xiaomi's volgende toplijn.

Geschreven door Cam Bunton.