Xiaomi en Realme piekeren over hun eigen dynamische eilanden

(Pocket-lint) - Apple's Dynamic Island is een geniale softwareoplossing voor een anders onooglijke, pilvormige camera-uitsparing.

Software gebruiken om van een doorn in het oog te veranderen in een geweldige functie is ronduit geniaal en heeft al snel de harten van Apple-fans over de hele wereld gewonnen.

Het is zelfs zo populair dat ook Android-merken willen meedoen.

Zowel Xiaomi als Realme hebben hun gebruikers gevraagd of ze hun versie van Dynamic Island voor Android willen implementeren.

De president van Xiaomi China, Lu Weibing, reageerde op een commentaar op Weibo waarin om de functie werd gevraagd en vroeg of gebruikers "echt een Smart Island nodig hebben?".

Natuurlijk kreeg het gemengde reacties, maar dat heeft thema-ontwikkelaars er niet van weerhouden om het zelf op MIUI te implementeren.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing op Xiaomi MIUI. Mi Thema-ontwikkelaars stellen nooit teleur pic.twitter.com/ImHmbkRZnb- Vaibhav Jain (@vvaiibhav) 11 september 2022

Rivaliserend merk, Realme, zocht ook de mening van zijn fans, door naar zijn community forum te gaan om de reactie te peilen.

"Kun je je voorstellen wat als Realme UI een softwaretruc zou toevoegen om de camera-uitsparing in een multifunctionele functie te veranderen?" postte een vertegenwoordiger van het merk. Het is zeker een bekend concept.

"Omdat we dit idee heel aantrekkelijk vinden, hebben we bij Realme besloten om ons te wenden tot onze trouwe fans voor ideeën en suggesties over hoe een dergelijke softwarefunctie zou kunnen worden geïmplementeerd op Realme-apparaten."

Het algemene sentiment onder de community lijkt positief te zijn, dus we mogen verwachten dat de functie ergens in de nabije toekomst komt.

We hopen alleen dat dat niet betekent dat er ook een golf van Android-toestellen met pilvormige uitsparingen in het verschiet ligt.

Geschreven door Luke Baker.