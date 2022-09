Xiaomi 12T en 12T Pro komen naar verluidt binnen enkele weken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het wordt steeds duidelijker dat we in de komende weken daadwerkelijke officiële informatie kunnen verwachten over de Xiaomi 12T en 12T Pro smartphones.

Nieuwe geruchten wijzen in de richting van een lancering in september voor de line-up, wat betekent dat we nog maar enkele weken verwijderd zijn van meer informatie.

-

De details komen met dank aan tipgever Paras Guglani, die blijkbaar heeft gehoord dat een lanceringsevenement op handen is, en ook aangeeft dat de lancering van de volgende telefoon, de Xiaomi 13, ook in 2022 zal komen.

Dat zal blijkbaar in november gebeuren, wat eerder is dan gepland, en betekent dat Xiaomi de komende maanden een drukke tijd tegemoet zou moeten gaan als dit allemaal volgens plan verloopt.

Het goede nieuws is dat de Xiaomi 12T en 12T Pro op dit moment niet echt geheime telefoons zijn, dus we hebben een goed idee van wat we van ze kunnen verwachten. Visueel zien ze eruit alsof ze zeer dicht bij de reeds uitgebrachte Redmi K50 Extreme zullen trekken.

Er wordt echter een camera-upgrade gemaakt, met een 200MP hoofdshooter die mogelijk voor een aantal echt indrukwekkende foto's onderweg kan zorgen.

Qua specificaties zou de 12T Pro moeten draaien op de Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset, terwijl de 12T volgens de geruchten gebruik zal maken van een Dimensity 8100 Ultra, beide extreem capabele systemen-op-chips.

Hopelijk zullen we ergens deze maand te weten komen hoe nauwkeurig deze geruchten zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.