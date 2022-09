Is dit een render van de Xioami 12T Pro?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is al veel te doen geweest rond Xiaomi's aankomende 12T Pro vlaggenschip smartphone, met lekken die suggereren dat het een 200MP camera zal hebben, bijvoorbeeld.

Nu heeft een fanatieke Twitter-leaker de eerste echt geloofwaardige afbeelding van het ontwerp van de telefoon geplaatst, samen met die van een nieuwe Redmi Pad.

De telefoon is vrijwel identiek aan de Redmi K50 Extreme die eerder dit jaar in China werd gelanceerd, zoals zowel het gerucht als de verwachting was, met de merknaam verwisseld voor die van Xiaomi.

Dat betekent dat het ontwerp van de achterkant erg vertrouwd is, net als de cameramodule, hoewel die in theorie een upgrade krijgt ten opzichte van de originele Redmi.

Dit komt overeen met de specs lekken die de laatste maanden de ronde hebben gedaan, aangezien je duidelijk de 200MP branding op de camera bump kunt zien, en suggereert dat die lekken dus accuraat zouden kunnen zijn als het gaat om de rest van de functies van de telefoon.

- 6,7" 1.5k OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

- Front Cam: 20MP

- 8/12GB RAM

- 128/256GB opslag

- Android 12, MIUI 13

- 5.000mAh batterij, 120W

First look out today- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 15, 2022

Het zal dus niet lang meer duren voordat we meer van de telefoon te zien krijgen, aangezien er al een tijdje geruchten gaan over een lancering in september, dus dit zou allemaal vrij snel een feit kunnen worden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.