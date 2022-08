Xiaomi 12T Pro notering ontdekt op Google Play Console

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een vermelding voor een Xiaomi 12T Pro handset is naar verluidt gevonden op Google's Play Console, wat suggereert dat het telefoonmodel dicht bij lancering is.

Xiaomi zal naar verwachting in de nabije toekomst de T-update van zijn serie vlaggenschiptelefoons lanceren, waarbij de telefoons veel van de specificaties en functies van de reguliere Xiaomi 12-modellen zullen overnemen, maar met versterkte internals en camera's.

Het verwarrende aan deze aanbieding is echter dat het ook wordt vermeld als 'Redmi ditting', wat een soort van codenaam lijkt te zijn.

Nog verwarrender is dat de schermresolutie wordt vermeld als 1220 x 2712, wat lager is dan het paneel met een resolutie van 1440 x 3200 dat op de huidige 12 Pro staat.

We kunnen ons geen scenario voorstellen waarbij Xiaomi een technisch slechter scherm zou plaatsen op een telefoon die bedoeld is als een upgrade van het niet-T model.

Zoals gerapporteerd door 91Mobiles en Mysmartprice, zou dit in wezen van de telefoon een getweakte versie van de meer betaalbare Redmi K50 Ultra maken.

Ons vermoeden is dat de vermelding onjuist is, maar we zullen het pas zeker weten als Xiaomi de nieuwe telefoons aankondigt.

Een van de specificaties die vrijwel zeker is, is de processor in de telefoon. Deze staat vermeld als de Snapdragon 8+ Gen 1, die de gewone 8 Gen 1 zou vervangen die momenteel de 12T Pro aandrijft.

Geruchten suggereren dat de 12T Pro zou kunnen worden uitgerust met Samsung's 200-megapixel sensor, waardoor het een van de weinige fabrikanten is die de nieuwste hoge resolutie camerasensor gaat gebruiken.

De exacte lanceerdatum is nog onbekend, maar wordt ergens in september of oktober verwacht.

Geschreven door Cam Bunton.