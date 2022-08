Xiaomi 12T Pro lek toont 200MP snapper en vertrouwd ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is een afbeelding opgedoken die vermoedelijk de cameramodule van de Xiaomi 12T Pro toont, en het ontwerp is een bekend gezicht voor Xiaomi-fans.

Het ontwerp is bekend voor Xiaomi fans. Het lijkt bijna identiek aan de Redmi K50 Extreme, die alleen in China is gelanceerd, wat suggereert dat de 12T Pro een wereldwijde rebadged versie van de telefoon zal zijn.

Er is echter een belangrijk verschil, en dat is het feit dat de gelekte foto duidelijk 200MP branding op de camera behuizing toont.

Aangezien er zeer weinig 200MP sensoren op de markt zijn, is het waarschijnlijk dat dit de Samsung Isocell HP1 is, die we voor het eerst zagen op de Motorola X30 Pro.

Hier is je eerste blik op de Xiaomi 12T Pro op @phonandroid!



200 MP hoofdcamera zonder Leica, SD8+Gen1, plat scherm. Lijkt een getweakte versie van de Redmi K50 Extreme Edition te zijn. #Xiaomi12TProhttps://t.co/LDga1026wW- William Zimmer (@iWilliiam) August 15, 2022

Het Phonandroid-artikel lijkt te zijn weggehaald, maar gelukkig is de afbeelding nog te zien op de Twitter-post hierboven.

Elders lijken de specs identiek aan die van de Redmi K50 Extreme, zoals geschetst door doorgewinterde leaker Yogesh Brar.

Xiaomi 12T Pro



- 6,7" 1.5k OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

- Front Cam: 20MP

- 8/12GB RAM

- 128/256GB opslag

- Android 12, MIUI 13

- 5.000mAh batterij, 120W

- in-display FP



September lancering



First look out today- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 15, 2022

Het is een vrij indrukwekkende spec sheet, afgezien van de altijd aanwezige 2MP macro camera, die we beu zijn te zien op zo veel telefoons.

Voor de rest ziet het ernaar uit dat hij serieuze prestaties zal bieden, supersnel opladen en een indrukwekkende hoofdcamera.

Met Xiaomi's concurrerende prijsstelling zou het een model kunnen zijn om de komende maanden in de gaten te houden.

