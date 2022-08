Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft officieel de Mi Fold 2 opvouwbare smartphone onthuld aan het einde van Lei Jun's jaarlijkse toespraak uitgezonden in China op 11 augustus, en heet op de hielen van de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Het bedrijf gaf voorafgaand aan het evenement al een tip over de superslanke opvouwbare smartphone en beweerde dat het toestel met slechts 5,4 mm de "dunste opvouwbare telefoon ter wereld" is. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy Z Fold 4 is 6,3 mm.

Het addertje onder het gras? De kans is groot dat het toestel alleen in China verkrijgbaar zal zijn, net als zijn voorganger, dus het kan zijn dat je het toestel niet kunt kopen, afhankelijk van waar je woont.

Xiaomi

Niettemin zal de Xiaomi Mi Fold 2 een camerasysteem bieden met een 50-megapixel hoofdsensor met f/1.8 en OIS, evenals Leica smarts, net als de Xiaomi 12S. Het toestel heeft ook een waterdrop-scharnier, waardoor het superslanke bookstyle-ontwerp mogelijk is, en het wordt opgeladen via USB-C.

Aan de buitenkant zit een OLED-display van 6,56 inch, terwijl het interne display een 8,02 inch LTPO-scherm is als het is uitgeklapt - iets groter dan het 7,6 inch display van de Z Fold 4.

Bovenaan het scherm bevindt zich een ponsgatencamera - geen camera onder het scherm zoals bij Samsung - en het interne scherm heeft een variabele vernieuwingsfrequentie tussen 1Hz en 120Hz.

Onder de motorkap draait de Xiaomi Mi Fold 2 op de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset en hij biedt 12 GB RAM en de keuze uit 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslagruimte. Er is ook ondersteuning voor 67W oplaadsnelheden en er is bevestigd dat de batterij 4500mAh is. Ook zijn er Harmon Kardon-luidsprekers aan boord.

De prijs begint bij 8999 yuan (ongeveer £1120/$1340), maar de beschikbaarheid moet nog worden bekendgemaakt. Het lijkt erop dat het toestel in twee kleuren verkrijgbaar zal zijn: goud en zwart.

Geschreven door Britta O'Boyle.