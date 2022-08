Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben onlangs geruchten gehoord over Xiaomi's volgende opvouwbare telefoon die bijna op de markt is, en dat lijkt nu waarschijnlijker dan ooit.

De doorgewinterde leaker Ice Universe plaatste een video op Twitter waarin de Xiaomi Mix Fold 2 in al zijn slanke, glanzende glorie te zien is.

Xiaomi MIX Fold2, de video is hier, het is tijd om je te verrassen, de dunste vouwtelefoon ooit, let op Type C, hij is maar een klein beetje dikker dan Type C, dunner kan het niet. Slechts 5,x mm dik. pic.twitter.com/FkX62zpVv3- Ice universe (@UniverseIce) August 9, 2022

De video geeft niet al te veel prijs, maar zoals de tweet al zegt, ziet het ernaar uit dat het apparaat ongelooflijk dun zal zijn met slechts 5 mm.

Je kunt zien hoe de USB-C poort bijna de hele zijkant van de telefoon overspant, waardoor het onmogelijk is om nog veel kleiner te worden, zonder volledig poort-loos te gaan.

We kunnen ook zien dat de telefoon een hoogglans gouden frame lijkt te hebben, en een scharnier dat niet al te veel lijkt op dat van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Aan het einde van de video zien we het Xiaomi Mix Fold 2-logo, compleet met Leica co-branding, wat erop duidt dat we een aantal indrukwekkende camera's op het toestel zullen zien.

De telefoon wordt naar verwachting ergens deze maand gelanceerd en zou een 8,1-inch LTPO OLED-scherm moeten hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Het wordt volgens de geruchten ook aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, gecombineerd met 16GB RAM en 1TB opslag.

De originele Xiaomi Mix Fold werd alleen in China verkocht en had een prijs die varieerde van 9.999 tot 12.999 CNY (of ruwweg $1.100 tot $1.929).

We hopen dat dit model een bredere release en misschien een meer portemonnee-vriendelijke prijskaartje krijgt, maar we houden onze adem niet in.

Geschreven door Luke Baker.