Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi zal naar verwachting binnenkort de Mix Fold 2-smartphone introduceren met een verbeterd opvouwbaar display en een 120Hz variabele verversingssnelheid.

Het bedrijf is naar verluidt klaar om de aankomende opvouwbare telefoon, bijgenaamd de Xiaomi Mix Fold 2, in augustus 2022 te lanceren. Een recente tweet van tipgever Abhishek Yadav suggereert dat de smartphone volgende maand eindelijk zal worden onthuld, en het zou kunnen worden onthuld samen met de volgende generatie MIUI 14 van het bedrijf. Volgens de geruchten zal de smartphone rond 16 augustus 2022 verschijnen, ter gelegenheid van de 12e verjaardag van het bedrijf. Als Xiaomi die dag een evenement organiseert, dan zal het misschien ook zijn volgende generatie opvouwbare telefoon aankondigen.

Naar verluidt zal het interne vouwdisplay van de Xiaomi Mix Fold 2 voorzien zijn van een 8,1-inch LTPO OLED-scherm met een variabele verversingssnelheid van 120Hz.

Xiaomi lanceert Xiaomi Fold 2 volgende maand i.e. augustus, 2022. - Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 27 juli 2022

Het scherm zal ook een 2K-schermresolutie bieden met een beeldverhouding van 21:9. Xiaomi zal volgens de geruchten ook een nieuw scharnierontwerp onthullen voor meer duurzaamheid. Bovendien zou de smartphone kunnen draaien op de Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC van Qualcomm. Volgens de geruchten zou de smartphone verder beschikken over 16 GB RAM, 1 TB opslagruimte en 67 W snelladen. Wat betreft hoeveel al deze technologie je gaat kosten, houd in gedachten dat de eerste generatie Xiaomi Mix Fold CNY 12.999 kostte (dat is ongeveer £1.580/$1.928) in China.

Het werd nooit buiten China verkocht.

Aangezien het toestel nooit op grote schaal beschikbaar was, moet men aannemen dat de Xiaomi Mix Fold 2 niet beschikbaar zal zijn op internationale markten, maar je weet maar nooit. Pocket-lint houdt je op de hoogte van zodra er meer details bekend worden gemaakt.

Geschreven door Maggie Tillman.