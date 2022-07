Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de lancering van de Xiaomi 12S-serie doen nu al geruchten de ronde over de volgende generatie smartphones van het merk.

De doorgewinterde tipgever Digital Chat Station beweert dat de Xiaomi 13-serie al in november 2022 zal worden gelanceerd.

Het bedrijf lanceert zijn vlaggenschipmodellen vaak kort na de jaarlijkse Qualcomm Summit. Met de top van dit jaar gepland in november, is de tijdlijn zeker logisch.

Het is echter vermeldenswaard dat de toestellen waarschijnlijk eerst in China zullen worden gelanceerd, met een wereldwijde release begin 2023.

De telefoons zullen worden uitgerust met Qualcomm's tweede generatie Snapdragon 8 SoC's en zullen dus waarschijnlijk aan de top van de prestatieladder staan.

We verwachten ook dat de telefoons zullen worden uitgerust met Xiaomi's zelfontwikkelde oplaad-IC, dat snelladen met 100 W en draadloos opladen met 50 W ondersteunt.

Dit zal worden bereikt met een enkele cel batterij, in een dunne en lichte behuizing, terwijl andere 100W + oplossingen vertrouwen op dual cell-technologie om dergelijke snelheden te bereiken.

Als we mogen afgaan op de 12S-modellen, krijgen we een aantal serieuze cameraspecificaties, en het zou ons niet verbazen als we ook wat Leica-afstemming zien.

We houden ons oor te luisteren voor verder nieuws, maar het klinkt alsof Xiaomi-fans al veel hebben om naar uit te kijken.

Geschreven door Luke Baker.