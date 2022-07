Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft het nieuwste model van zijn 12-serie telefoons onthuld. Vreemd genoeg komt deze aankondiging na de lancering van de 12S, waarbij veel van de modellen uit de 12-serie werden vervangen (althans in China).

Toch brengt de Xiaomi 12 Lite de gebruikelijke trekjes van het 'Lite'-model met zich mee. Dit betekent vooral dat we een slanke en lichte telefoon krijgen, verpakt met een aantal high-end tech in een apparaat dat aanzienlijk minder kost dan de vlaggenschipmodellen.

Het ontwerp is een belangrijk aandachtspunt voor deze telefoon en - net als de 11 Lite - heeft hij een zeer slanke behuizing: slechts 7,29 mm dun, en hij weegt 173 g. Dat betekent ruwweg hetzelfde gewicht als een iPhone 13, in een behuizing die een paar millimeter dunner is dan Apple's populaire toestel.

Net als de vorige generatie wordt hij ook geleverd in een aantal aantrekkelijke pastelkleuren: Lite Green en Lite Pink, evenals het gebruikelijke zwarte model voor degenen die iets "zinnigers" willen.

Wat specificaties betreft, heeft het een aantal indrukwekkende functies voor een telefoon in deze prijsklasse. Aan de voorkant is er een 6,55-inch AMOLED-scherm dat gecertificeerd is voor zowel HDR10+ als Dolby Vision, een vernieuwingsfrequentie tot 120Hz en een touch sampling van 240Hz.

Dit indrukwekkend klinkende paneel wordt vergezeld door een paar stereoluidsprekers, uitgerust met Dolby Atmos ruimtelijke audio-ondersteuning.

Binnenin krijg je het Snapdragon 778G-platform, dat 5G-ondersteuning en bijna-vlaggenschip prestaties mogelijk maakt en wordt vergezeld door een 4300mAh batterij. Dit lijkt misschien een beetje weinig, maar met 67W snelladen, kunnen we ons niet voorstellen dat batterijongerustheid een serieus probleem is.

Het drievoudige camerasysteem aan de achterkant bestaat uit de 108-megapixel Samsung HM2-sensor in de primaire camera, een 8-megapixel ultrawide camera en een 2-megapixelcamera met lage resolutie.

Er zullen drie varianten van de Xiaomi 12 Lite zijn: 6GB/128GB, 8GB/128GB en 8GB/256GB, en je kunt hem vanaf nu pre-orderen met een adviesprijs vanaf 399 dollar in Amerikaanse dollars.

Geschreven door Cam Bunton.