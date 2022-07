Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu Xiaomi de Xiaomi 12S-serie telefoons in China heeft gelanceerd - en deze modellen waarschijnlijk op de Chinese markt zullen blijven - zijn alle ogen nu gericht op de volgende wereldwijde lancering.

Geruchten suggereren dat we binnenkort de Xiaomi 12T Pro zouden kunnen zien verschijnen, en het zou een van de eerste telefoons kunnen zijn die worden gelanceerd met een 200-megapixelcamera, waarschijnlijk van Samsung.

Details over de Xiaomi 12T Pro zijn uitgelekt in een YouTube-video(via Twitter), die - naast het spreken over de aangeboden camerasensor - ook andere verwachte specificaties noemt.

Deze omvatten de Snapdragon 8 + Gen 1-processor, een 256 GB opslagoptie en wat wordt beweerd dat "de beste 120Hz OLED-scherm" in zijn prijsklasse. Deze prijsklasse: ergens tussen 13 miljoen en 15 miljoen Vietnamese Dong, dat is ruwweg £ 460-£ 540 of $ 560-$ 640 in UK/US geld.

Hoewel het een van de eersten is, zal Xiaomi dit jaar waarschijnlijk niet voorop lopen met een 200-megapixelcamera. Een 'in het wild' -opname van een nog niet uitgebrachte Motorola-telefoon eerder dit jaar doet ook vermoeden dat Moto Xiaomi wel eens voor zou kunnen zijn op de markt.

Samsung kondigde zijn Isocell HP1 200-megapixelsensor voor het eerst aan in september 2021, en heeft sindsdien de HP3 op de markt gebracht. En hoewel Xiaomi en Motorola misschien de eersten zijn die een van deze sensoren in een telefoon op de markt brengen, weten we niet zeker of en wanneer Samsung er een in zijn eigen toestellen zal gebruiken.

Meer megapixels betekent niet per se betere foto's, vooral bij weinig licht, maar de sensor van Samsung biedt de mogelijkheid tot pixel bin, het combineren van groepen pixels tot grotere onces als dat nodig is, om meer licht binnen te halen. De Isocell HP1 is ook in staat om 8K-video op te nemen bij 30 fps.

Het bewijs van de pudding is, zoals altijd, in het eten. Als deze telefoons met de Samsung-sensor op de markt komen, zullen we eindelijk kunnen zien hoe goed deze 200-megapixelsensoren zijn

Geschreven door Cam Bunton.