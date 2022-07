Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft het deksel gelicht op zijn 12S-serie telefoons, met twee van de drie nieuwe modellen als aanvulling op de Xiaomi 12 en 12 Pro die eerder dit jaar zijn uitgebracht.

De Xiaomi 12S en 12S Pro werden aangekondigd tijdens het online evenement van het bedrijf op 4 juli en worden, net als het vlaggenschip Xiaomi 12S Ultra dat ook werd gelanceerd, geleverd met een camerasysteem dat "co-engineered" is met Leica.

De 12S en 12S Pro zijn grotendeels vergelijkbaar, behalve wat betreft de schermgrootte en de specificaties van de achtercamera. Het standaard, kleinere model wordt geleverd met een 6,28-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz. Het Pro-toestel voert dat op naar 6,73-inch.

Beide toestellen draaien op de Snapdragon 8+ Gen 1-processor en kunnen worden uitgerust met 256 GB interne opslagruimte en 12 GB RAM.

De Leica-camera aan de achterzijde van de 12S heeft een 50-megapixel hoofdcamera (Sony IMX707), 13-megapixel ultrawide camera en 5-megapixel telefoto/macro camera, terwijl de 12S Pro over de hele linie 50-megapixel sensoren gebruikt.

De frontcamera is 32-megapixel en bevindt zich achter een uitsparing in het midden van het scherm.

De batterij in de 12S is 4.500 mAh, met 67 W snelladen (bekabeld). Het Pro-model heeft een batterij van 4.600 mAh met 120 W snelladen (bekabeld). Beide modellen zijn voorzien van 50 W snel draadloos opladen en 10 W omgekeerd opladen.

De Xiaomi 12S en 12S Pro zijn in eerste instantie te koop op het vasteland van China, in de kleuren wit, zwart, paars en groen. Details over een wereldwijde uitrol moeten nog worden bekendgemaakt.

