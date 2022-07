Xiaomi onthult 12S Ultra, zijn prachtige megacamera vlaggenschip

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Eindelijk heeft Xiaomi zijn nieuwste 'Ultra'-telefoon onthuld, en het eerste ultra-premium vlaggenschip uit het tijdperk van zijn Leica-partnerschap: De Xiaomi 12S Ultra.

Het is duidelijk dat Xiaomi met de 12S Ultra een statement wil maken, net zoals het in het verleden heeft gedaan met andere 'Ultra'-modellen. Alles, van het ontwerp tot de interne kracht en de cameracapaciteiten, plaatst deze telefoon aan de top van zijn productlijn.

Xiaomi heeft veel gesproken over zijn partnerschap met Leica, dat dit jaar van start is gegaan, en waarbij wordt samengewerkt aan de kwaliteit van de resultaten van de camera-hardware.

Aan de achterkant maakt de telefoon een grote show van de camera's, door ze in een enorm, rond glazen uitsteeksel te plaatsen dat het bovenste derde deel van de achterkant van de telefoon domineert.

Het doet denken aan een ontwerp dat Nokia een paar jaar geleden gebruikte in zijn vlaggenschip Lumia-telefoons, maar het is niet alleen een functioneel onderdeel van de telefoon, het is ook een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Het toestel heeft echter wel een leerachtige afwerking en is IP68-gecertificeerd voor water- en stofbestendigheid.

Wat de cameraspecificaties betreft, is het een behoorlijk indrukwekkende reeks sensoren, aangevoerd door de 1-inch Sony IMX989 50,3-megapixel sensor. Het is een van de grootste sensoren ooit verschenen op een smartphone, en vergezeld door een 48-megapixel ultrawide en 48-megapixel periscoop telezoom.

De modellen van de Xiaomi 12S-serie maken gebruik van het vlaggenschip Snapdragon 8+ Gen 1-platform. Met zijn 4nm-verwerkingsarchitectuur is dit de nieuwste chipset met hoge prestaties van Qualcomm's mobiele divisie.

Deze chipset wordt gecombineerd met 8 GB of 12 GB RAM en 256 GB of 512 GB opslagruimte, plus een grote 4860 mAh-batterij met 67 W snel bekabeld opladen en 50 W draadloos opladen.

Andere details zijn een 6,73-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440, 1500 nits piekhelderheid en 120hz adaptieve vernieuwingsfrequenties die zo nodig kunnen oplopen tot 1Hz.

Het is geschikt voor Dolby Vision en beschikt over 10-bits ondersteuning voor meer dan 1 miljard kleuren, evenals ondersteuning voor HDR10+, HLG en HDR10 standaarden. De telefoon draait ook op Android 12, maar met Xiaomi's MIUI 13 skin eroverheen.

De telefoon wordt in eerste instantie in China verkocht, maar zal later wereldwijd op de markt komen. De kleuren zijn Classic Black en Verdant Green.

Geschreven door Cam Bunton.