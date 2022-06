De Black Shark 5S specificaties zijn volledig uitgelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Shark 5 gaming telefoon is pas eerder deze maand wereldwijd gelanceerd, maar de dochteronderneming van Xiaomi is al hard bezig met de volgende toevoeging aan de line-up.

Volgens tipgever Digital Chat Station zal het niet lang meer duren voordat we een Black Shark 5S aan de mix toegevoegd zien worden.

Het nieuwe toestel zal naar verluidt beschikken over een Snapdragon 8+ Gen 1 chip samen met een nieuwe SSD opslagtechnologie.

Het zal een iets hogere batterijcapaciteit hebben van 4.790 mAh en beschikken over dezelfde zippy 120W opladen als de 5.

Het heeft een drukgevoelig 6,67-inch OLED-scherm met een centrale camera met gaatjes. Vergelijkbaar met die gevonden in zijn voorganger.

De Black Shark 5S heeft naar verluidt een drievoudige camera-array met een 64MP hoofdschutter, hoewel we misschien een 5S Pro zullen zien met dezelfde 108MP sensor als de Black Shark 5 Pro.

Natuurlijk zal het nieuwe model voorzien zijn van de kenmerkende pop-up triggerknoppen die we graag gebruikten op eerdere Black Shark telefoons.

Al met al lijkt de 5S vergelijkbaar met de Black Shark 5, met als belangrijkste updates een sprong naar de nieuwste Snapdragon 8+ processor en wat nieuwe opslagtechnologie.

Gezien de gebruikelijke zes-maanden update cyclus, kunnen we verwachten dat de Black Shark 5S line-up rond september van dit jaar zal worden aangekondigd.

Geschreven door Luke Baker.